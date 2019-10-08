Футбол
МИР 24Дзюба встретился со школьником с прической Ибрагимовича
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на открытой тренировке встретился и пообщался с сибирским школьником Прохором Ильиных, которого учителя из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича хотели перевести на домашнее обучение, сообщает телеканал «360».
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«Пойдем любого игрока побьем». Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича
Sport24.ruвчера в 06:27
«Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» посетил тренировку сборной России
Спорт-Экспрессвчера в 10:02
«Любого игрока побьем». Дзюба дал совет школьнику с проблемной прической Ибрагимовича
ФедералПрессвчера в 08:48
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Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 06 октября в 08:53
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
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Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной
Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Общество
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Происшествия
Судью на Кубани задержали за вымогательство 60 млн рублей
В Краснодарском крае по подозрению вымогательства у бизнесмена свыше 60 млн рублей задержали судью, сообщает Следственный комитет России.
Взгляд.ру 09:11
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах
Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
RT на русском 08:44
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
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Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Футбол
Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Здоровье
Инвалиды вынуждены сползать по лестнице больницы без пандуса
К персоналу медучреждения у пациентов претензий нет, "но техническая оснащенность на очень низком уровне".В больнице отказались прокомментировать инцидент, добавив, что "все уже в курсе".
СаратовБизнесКонсалтинг 07:05
Армия и оружие
Уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор замечен в ЛНР
В качестве базы выбрали серийный на тот момент новый плавающий транспортер ПТС-3.
Российская газета 08:00
Политика
Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа
VSE42.RU вчера в 22:05
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Здоровье
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
РИА Новости вчера в 02:24
Политика
Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина
Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РЕН ТВ вчера в 05:15
Футбол
Спаллетти не сможет возглавить «Милан» из-за контракта с «Интером»
Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти не сможет возглавить итальянский "Милан", несмотря на свое принципиальное согласие на данную должность, сообщает Corriere della Sera.
ProstoProSport 03:54
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru вчера в 15:58
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:17
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Общество
Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий
Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
REGNUM 07:38
Армия и оружие
Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе
Добровольческие батальоны займут позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе.
Lenta.ru 07:19
Политика
Стало известно о прошлой службе нового директора ФСИН
О назначении Калашникова на должность директора ФСИН стало известно ранее 8 октября.
Lenta.ru 08:55
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
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Политика
Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
Аргументы недели вчера в 07:58
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39