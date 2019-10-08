Футбол
МИР 24Дзюба встретился со школьником с прической Ибрагимовича
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на открытой тренировке встретился и пообщался с сибирским школьником Прохором Ильиных, которого учителя из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича хотели перевести на домашнее обучение, сообщает телеканал «360».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Пойдем любого игрока побьем». Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича
Sport24.ruвчера в 06:27
«Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» посетил тренировку сборной России
Спорт-Экспрессвчера в 10:02
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Футбол
Женская сборная России по футболу проиграла Голландии
Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings 16:40
Кино
Опубликован трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Премьера проекта прошла в марте 2013 года.
Телеканал Санкт-Петербург 08:39
Политика
Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Авто
Skoda назвала российские цены на обновленный Skoda Superb
На территории РФ стартовали продажи обновленной версии Skoda Superb, поэтому в Сети появились цены на все комплектации модели в кузове универсал и лифтбек.
Discover24 07:45
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
Allboxing.ru 13:45
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Космос
Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic
Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.
ПРАЙМ 11:44
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42%-1,05%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились.
ТАСС 16:37
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Политика
Проблему с невыдачей виз США обсудят с генеральным секретарем ООН
Проблему с невыдачей виз США членам национальных делегаций обсудят с генеральным секретарем ООН, заявил Председатель первого комитета 74-й сессии ГА ООН Сача Серхио Льорентти Солис, 8 октября передает ТАСС.
Красная весна 15:41
Футбол
Джампаоло установил антирекорд в «Милане»
Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы на посту главного тренера «Милана».
Sportbox.RU 14:48
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
Lenta.ru 09:27
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Общество
Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00