Футбол

МИР 24МИР 24Дзюба встретился со школьником с прической Ибрагимовича

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на открытой тренировке встретился и пообщался с сибирским школьником Прохором Ильиных, которого учителя из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича хотели перевести на домашнее обучение, сообщает телеканал «360».
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Дзюба встретился со школьником, раскритикованного из-за прически как у Ибрагимовича

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«Пойдем любого игрока побьем». Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича

Sport24.ru07 октября в 06:27
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«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
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В России туалеты на железнодорожных вокзалах городов станут бесплатными для всех.
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Напомним, игра с "Далласом" стала первой для Кузнецова после 3-матчевой дисквалификации за употребление кокаина.
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Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

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CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

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Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве

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Индия планирует закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и приступить к модернизации состоящих на вооружении Су-30МКИ.
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Белецкий и нацкорпус движутся в сторону блокпоста «Золотое».
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