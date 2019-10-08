Футбол
МИР 24Дзюба встретился со школьником с прической Ибрагимовича
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на открытой тренировке встретился и пообщался с сибирским школьником Прохором Ильиных, которого учителя из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича хотели перевести на домашнее обучение, сообщает телеканал «360».
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Дзюба встретился со школьником, раскритикованного из-за прически как у Ибрагимовича
Gazeta.SPbвчера в 15:44
«Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» посетил тренировку сборной России
Спорт-Экспресс07 октября в 10:02
Помните мальчика с прической Ибрагимовича? Сегодня он подружился с Дзюбой. Фото
Матч ТВ07 октября в 12:42
Школьник отстоял право носить «прическу Ибрагимовича». Помогала вся страна
РИА Новости07 октября в 09:18
«Пойдем любого игрока побьем». Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича
Sport24.ru07 октября в 06:27
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