Футбол

МИР 24МИР 24Дзюба встретился со школьником с прической Ибрагимовича

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на открытой тренировке встретился и пообщался с сибирским школьником Прохором Ильиных, которого учителя из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича хотели перевести на домашнее обучение, сообщает телеканал «360».
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
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ВТБ перестал принимать вклады в евро

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Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

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Роскомнадзор назвал срок блокировки Telegram

Глава Роскомнадзора отметил, что действующая сейчас в России система блокировки через IP доказала свою неэффективность, так как сервис «мотивирован на обход блокировки».
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Призер модельного конкурса пообещала раздеться ради «Челси»

Совсем недавно Лопес отметилась личным достижением, став призером весьма специфического конкурса красоты "Мисс Бум Бум 2019".
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Поседевшая Оксана Фандера отказывается красить волосы

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