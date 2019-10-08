Футбол
МИР 24Дзюба встретился со школьником с прической Ибрагимовича
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на открытой тренировке встретился и пообщался с сибирским школьником Прохором Ильиных, которого учителя из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича хотели перевести на домашнее обучение, сообщает телеканал «360».
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«Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» посетил тренировку сборной России
Спорт-Экспрессвчера в 10:02
«Пойдем любого игрока побьем». Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича
Sport24.ruвчера в 06:27
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 21:35, Ашберн
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Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
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В Башкирии произошла массовая драка в стерлитамакском травмпункте
Конфликтная ситуация, как рассказывают юзеры в местных соцсетях, вспыхнула в ночь с 5 на 6 октября в ночном клубе.
Экономика
В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду
В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
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Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
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Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Как сообщал «Югополис», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал журналистам, что по просьбе Путина его военная пенсия и зарплата начисляются на карту попавшего под санкции США банка «Россия».
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Финансы
ВТБ перестал принимать вклады в евро
ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро.
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Технологии
Роскомнадзор назвал срок блокировки Telegram
Глава Роскомнадзора отметил, что действующая сейчас в России система блокировки через IP доказала свою неэффективность, так как сервис «мотивирован на обход блокировки».
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Призер модельного конкурса пообещала раздеться ради «Челси»
Совсем недавно Лопес отметилась личным достижением, став призером весьма специфического конкурса красоты "Мисс Бум Бум 2019".
Шоу-бизнес
Поседевшая Оксана Фандера отказывается красить волосы
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
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Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг
Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.
Футбол
Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру
30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.