Лига чемпионов

МР7.руМР7.руДзюба вступился за вратаря «Зенита» Лунева после критики журналистов

По словам футболиста, голкипер доказал свой высокий уровень и достоин играть в сборной России. Нападающий «Зенита» и сборной России Артема Дзюба вступился за своего партнера по клубу и сборной Андрея Лунева. Дзюбу возмутила критика вратаря в СМИ, передает «Спорт-Экспресс».
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Дзюба заступился за Андрея Лунева. Капитан сборной попросил СМИ прекратить травлю вратаря

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В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
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