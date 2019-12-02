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Свободная ПрессаСвободная ПрессаДзюба резко ответил фанатам «Спартака» на оскорбления

После победы над московским «Спартаком» форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба выступил с резким заявлением в адрес оскорблявших его фанатов «Спартака».
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