РПЛ
Свободная ПрессаДзюба резко ответил фанатам «Спартака» на оскорбления
После победы над московским «Спартаком» форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба выступил с резким заявлением в адрес оскорблявших его фанатов «Спартака».
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Серийное производство кроссовера Genesis GV80 стартует 2 декабря
Премиальный южнокорейский кроссовер Genesis GV80 официально начнут выпускать уже со второго декабря нынешнего года.
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Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери
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СМИ узнали, почему застопорились переговоры США и КНР по торговле
Переговоры США и Китая по торговле застопорились из-за принятого накануне американским президентом Дональдом Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде США.
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С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
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Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
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Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
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В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
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Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
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С налогового учета в России исчезло больше четверти элитных машин
На учете в стране вдруг резко сократилось число автомобилей дороже 10 млн руб. и вряд ли потому, что элитные машины утрачены в результате ДТП или проданы за рубеж, считают авторы исследования Финэкспертизы.
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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
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В Сети появилось видео, на котором врач скорой помощи якобы из Братска с помощью поисковика Google пытается узнать последствия заболевания, выявленного у ребёнка.
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Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
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Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
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Жители Владивостока потребовали отмены пенсионной реформы в ДФО
Во Владивостоке прошел митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.
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Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
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Эмери может покинуть «Арсенал» уже сегодня
Эмери стал главным тренером «Арсенала» 23 мая 2018 года.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Политика
Госграницу ДНР определили по всей территории Донецкой области
Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка после пленарного заседания сообщил, что госграница республики установлена в пределах Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.
Экономика
Louis Vuitton нашел свой особняк
Люксовый ритейлер закрепится в Столешниковом переулке Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке.