РПЛ
Газета.RuДзюба выложил пост после победы «Зенита» над «Спартаком»
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба выложил пост в Instagram после победы своей команды над столичным "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Главное - победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я только о сектантах и фашистах.
— Артем Дзюба, российский футболистРоссийская газета 14:40
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