РПЛ

RT на русскомRT на русскомДзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Дзюба снова назвал сектой часть болельщиков «Спартака». Вот история их сложных отношений

Sports.ru16:12

Дзюба резко прокомментировал оскорбления фанатов «Спартака» в свой адрес

Известия16:47

Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»

Sportbox.RU17:28

Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»

Матч ТВ17:28

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Бомбардир.ру13:50

Дзюба — о победе над «Спартаком»: выстояли, настоящая команда мужиков

Чемпионат15:27

«Настоящая команда мужиков!» Дзюба о победе «Зенита» над «Спартаком»

Спорт-Экспресс14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

РИА Новости 21:17
Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru 21:17
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ 17:35
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео без макияжа

Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео, на котором позирует без капли макияжа.
Актуальные Новости 06:48
Политика

На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

РИА Новости 18:03
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM 29 ноября в 04:16
Здоровье

С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Российская газета вчера в 02:27
Общество

Самый точный гороскоп для всех знаков Зодиака на декабрь-2019

Гороскоп для Стрельца на декабрь 2019 Знак зодиака стрелец Для Стрельцов декабрь-2019 окажется самым удачным месяцем в году, когда обновится их энергетика, появится интерес к делу, желание добиться признания и взять инициативу в свои руки.
Sputnik Таджикистан вчера в 13:00
Гаджеты

Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября

Astera 29 ноября в 16:03
Футбол

Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»

Чемпионат 13:09
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Экономика

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых.
ТАСС 05:11
Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости 13:02
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

В шести регионах России более 20 процентов населения имеют зарплаты свыше 100 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru 18:52
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Армия и оружие

Масштабные киберучения НАТО начинаются в Эстонии

В Эстонии с понедельника начинаются масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition.
Росбалт 19:11
Авто

С налогового учета в России исчезло больше четверти элитных машин

На учете в стране вдруг резко сократилось число автомобилей дороже 10 млн руб. и вряд ли потому, что элитные машины утрачены в результате ДТП или проданы за рубеж, считают авторы исследования Финэкспертизы.
Ladaonline 29 ноября в 07:13
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Интерфакс 14:53
Политика

Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Lenta.ru 20:55
Общество

На сахалинской ГРЭС-2 после пуска отключился второй энергоблок

Сахалин.Инфо 20:02
Технологии

Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5

Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Astera 14:34
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе аэропорта Хамы

Газета.Ru 13:40
Технологии

В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI

К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Дни24 29 ноября в 08:14
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Общество

Диетолог рассказала, кому стоит избегать употребления красной икры

Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что некоторым людям стоит избегать употребления красной икры.
Дни24 вчера в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное