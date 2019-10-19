Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба вышел на первое место Российской премьер-лиги (РПЛ) по системе "гол+пас".

Дзюба вышел на первое место РПЛ по показателю «гол+пас»

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