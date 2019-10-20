РПЛ

Невские НовостиНевские НовостиВчерашний хет-трик Дзюбы стал юбилейным для «Зенита»

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
Во вчерашнем матче сине-бело-голубых с «Ростовом» на «Газпром Арене» главным героем стал нападающий Артем Дзюба, который забил три мяча в ворота гостей и отдал две результативных передачи. Хет-трик футболиста стал для команды с берегов Невы юбилейным в истории команды.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Вы не поверите: прямо сейчас Дзюба эффективнее Роналду! Разбираем игру «Зенит» — «Ростов»

Матч ТВвчера в 05:00

Даб Дзюбы, танцы «Зенита» и Карпин в отчаянии. Лучшие фото разгрома «Ростова»

Чемпионатвчера в 02:00

Дзюба «сделал» Шомуродова. В одну калитку

Sportbox.RU19 октября в 16:46

Борис ЧУХЛОВ: Глядя на «Зенит», вспомнил… «Спартак»

Спорт уик-энд19 октября в 21:02

Шоу Дзюбы: «Зенит» разгромил «Ростов» в чемпионате России

РИА Новости19 октября в 15:53

Дзюба – машина. Он может побить рекорд Халка по гол+пас в РПЛ

Sports.ru19 октября в 15:38

Дзюба не дотянулся до рекорда «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

Piter.tv 18 октября в 08:00
Происшествия

Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском

В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.
Русская Планета вчера в 08:53
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Армия и оружие

США могут оставить в Сирии 200 военных

Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона оставить в восточной части Сирии небольшой контингент американских ВС — порядка 200 человек, сообщает The New York Times.
Коммерсантъ 00:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США

Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
ОК! вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве

Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
АБН 02:14
Армия и оружие

СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Единоборства

Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором

RT на русском 19 октября в 13:23
Наука

Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов

Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста 18 октября в 11:23
Происшествия

В Красноярском крае объявили 21 октября днём траура

21 октября объявлено в Красноярском крае днём траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.
Газета Кемерова 19 октября в 11:29
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Происшествия

СК завершил следствие по делу о гибели 13 человек в Тверской области

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.
REGNUM 02:28
Общество

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 18 октября в 12:36
Общество

Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
РИА Новости 02:21
Политика

Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины

За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Происшествия

На улице в Энгельсе застрелили мужчину

В Энгельсе в ночь с 19 на 20 октября на улице застрелили человека, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:00
Общество

Росстандарт нашёл новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова, в скором времени у ведомства появится право контрольных закупок на недолив топлива.
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ вчера в 14:10
Происшествия

Напавший на банк «Открытие» в Екатеринбурге грабитель арестован

Банк в Екатеринбурге, при налете на который убили человека, уже грабили раньше После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого на месте преступления.
Европейско-Азиатские новости 02:38
Общество

Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора

Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Известия вчера в 12:00
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Экономика

Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут

«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today вчера в 13:55
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян

Российская газета вчера в 11:00
Футбол

Кин раскритиковал футболистов МЮ за приветствие соперника перед матчем

Перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» ряд игроков тепло приветствовали футболистов команды соперника.
RT на русском вчера в 18:17
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Армия и оружие

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное