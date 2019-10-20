Во вчерашнем матче сине-бело-голубых с «Ростовом» на «Газпром Арене» главным героем стал нападающий Артем Дзюба, который забил три мяча в ворота гостей и отдал две результативных передачи. Хет-трик футболиста стал для команды с берегов Невы юбилейным в истории команды.

Вчерашний хет-трик Дзюбы стал юбилейным для «Зенита»

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