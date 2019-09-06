На 40-й минуте нападающий Артем Дзюба счет сравнял, удачно добив мяч в ворота соперника после рикошета от Эндрю Робертсона. Для Дзюбы этот гол стал 21-м в футболке сборной России.

Дзюба вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной России

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