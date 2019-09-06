Футбол
Sport24.ruДзюба вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной России
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
На 40-й минуте нападающий Артем Дзюба счет сравнял, удачно добив мяч в ворота соперника после рикошета от Эндрю Робертсона. Для Дзюбы этот гол стал 21-м в футболке сборной России.
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Дзюба стал вторым бомбардиром и лидером по системе «гол+пас» в отборе Евро-2020
Sport24.ruвчера в 16:00
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