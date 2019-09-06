Футбол

Sport24.ruSport24.ruДзюба вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной России

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
На 40-й минуте нападающий Артем Дзюба счет сравнял, удачно добив мяч в ворота соперника после рикошета от Эндрю Робертсона. Для Дзюбы этот гол стал 21-м в футболке сборной России.
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