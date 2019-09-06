Сборные России и Шотландии в отборочном матче Евро-2020 забили по одному голу в первом тайме. На перерыв команды ушли, оставив на табло ничейный результат. Счет в этом матче открыли шотландские футболисты.

Дзюба сравнял счет в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии

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