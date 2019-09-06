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Экономика сегодняЭкономика сегодняДзюба сравнял счет в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сборные России и Шотландии в отборочном матче Евро-2020 забили по одному голу в первом тайме. На перерыв команды ушли, оставив на табло ничейный результат. Счет в этом матче открыли шотландские футболисты.
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