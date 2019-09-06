Вместе с форвардом сборной Израиля Эраном Захави, который отметился 8 забитыми мячами, Дзюба лидирует в отборе Евро-2020 по системе «гол+пас». После первого тайма счёт в матче Шотландия — Россия — 1:1. Встреча проходит на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.

Дзюба вышел в лидеры по системе «гол+пас» в отборе Евро-2020

Спорт день за днем

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Футбол «Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма» Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.

Экономика Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.

Экономика «Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.

Гаджеты В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855.

Гаджеты IFA 2019. Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ В рамках выставки IFA 2019, проходящей в Берлине, корейская компания LG анонсировала выход долгожданного смартфона LG G8X ThinQ.

Авто В Сеть попало первое фото нового кроссовера Genesis GV70 Через год после GV80, который должен выйти в 2020 году, корейский премиум-бренд Genesis выпустит его «младшего» брата – GV70.

Политика Болтон исключил смягчение антииранских санкций 4 сентября Минфин США объявил о расширении санкций против Тегерана.

Происшествия На дом Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Технологии «Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».

Политика Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Общество В Краснодаре прошел ливень с градом В Краснодаре около 15:30 начался ливень с градом диаметром до 1 см. Осадки сопровождаются шквалистыми порывами ветра, которые повалили несколько деревьев.

Футбол В ФИФА оценили суперсейв Чернова в матче с «Локомотивом» Футболист спиной в прыжке вынес мяч с ленточки ворот на последних минутах встречи после удара форварда "железнодорожников" Луки Джорджевича.

Шоу-бизнес Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Общество На открытие российского детсада привезли подставных детей Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.