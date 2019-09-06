Футбол

ЧемпионатЧемпионатДзюба вышел в лидеры по системе «гол+пас» в отборе Евро-2020

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Вместе с форвардом сборной Израиля Эраном Захави, который отметился 8 забитыми мячами, Дзюба лидирует в отборе Евро-2020 по системе «гол+пас». После первого тайма счёт в матче Шотландия — Россия — 1:1. Встреча проходит на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.
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