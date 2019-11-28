На 42-й минуте хозяев вывел вперед форвард Артем Дзюба. Это второй гол нападающего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».

Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче с «Лионом»

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