«Зенит» дома одержал победу над «Лионом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». На 42-й минуте встречи гол забил нападающий Артем Дзюба.

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Политика Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.

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