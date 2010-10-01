РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРубин — Зенит 1:2

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артём ответил недоброжелателям, которые выкрикивали в его адрес оскорбительную фразу на недавнем матче сборных Сан-Марино и России. Казанцы не смогли ничего придумать, чтобы сравнять счёт второй раз, и гости довольно спокойно довели дело до победы.
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