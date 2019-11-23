РПЛ

Мойка78Мойка78Дзюба вывел «Зенит» вперед во втором тайме матча с «Рубином»

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Нападающий Артем Дзюба вывел «Зенит» вперед — он поразил ворота «Рубина» на 79 минуте матча 17-го тура Российской премьер-лиги. Дзюба принял мяч на ближней штанге и с 12 метров исполнил красивый удар в правый угол. Счет стал 2:1 в пользу петербуржцев.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Марков: во втором тайме «Зенит» ничего не показал, кроме забросов на Дзюбу

Чемпионатвчера в 09:57

Евгений Марков: «Во втором тайме „Зенит“ не показал ничего, кроме забросов на Дзюбу»

Sportbox.RUвчера в 10:00

«Даже у Краневиттера просили футболку». «Зенит» победил в Казани: репортаж и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 10:28

Казанский «Рубин» дома не удержал ничью с «Зенитом»

Казанские ведомостивчера в 12:23

РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» благодаря голу Дзюбы

Бомбардир.рувчера в 07:54

«Рубин» прервал серию из 4 игр без забитых голов в матче с «Зенитом»

Sports.ruвчера в 07:26

«Гуанчжоу Эвергранд» победил «Шанхай Шанган» Халка и возглавил таблицу чемпионата Китая

Спорт-Экспрессвчера в 09:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:31, Ашберн
Единоборства

Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом

Lenta.ru 01:26
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом

Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
Известия вчера в 23:46
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии

Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
IrkutskMedia вчера в 23:56
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
РИА Новости 00:51
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Хоккей

Панарин признан 2-й звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»

Газета.Ru 00:29
Общество

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена

Не менее семи сотрудников ГРУ могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.
Lenta.ru вчера в 17:29
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компрометирующие материалы на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 00:41
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 16:55
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Происшествия

Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

РИА Новости вчера в 23:00
Теннис

Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

News.ru вчера в 06:53
Футбол

«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
РИА Новости вчера в 17:17
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика

Глава ВМС США опроверг информацию о своей готовности уйти в отставку

Глава ВМС США Ричард Спенсер не собирается уходить в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу морского пехотинца, которого могут исключить из элитных войск.
РБК 00:41
Фигурное катание

Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Матч ТВ вчера в 05:09
Политика

Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия

Два речных теплохода сгорели в Астрахани

Как стало известно, два судна горели на общей площади 400 кв. м. Отмечается, что во время пожара теплоходы были в отстое.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

Документы из российского банка оказались на свалке

Ранее осенью сразу в нескольких крупнейших российских банках произошла утечка личных данных клиентов.
Lenta.ru 00:14
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости 22 ноября в 06:49
Футбол

Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с игроками в матче ФНЛ

По ходу матча четыре болельщика выбежали на поле и подрались с игроками «Факела».
Metaratings вчера в 11:10
Футбол

Манчестер Сити — Челси 2:1

Metaratings вчера в 14:13
Происшествия

Ночью в Саратове насмерть сбита женщина

Минувшей ночью в Саратове на улице Чернышевского сбита женщина. Это произошло в 00:30 напротив дома № 56.
Саратов 24 00:00
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Политика

В НАТО открестились от Украины из-за России

«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Lenta.ru вчера в 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное