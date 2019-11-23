Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в игре 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1). Дзюба забил победный гол, забив десятый мяч в сезоне.

Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»

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