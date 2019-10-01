Футбол

RT на русскомRT на русскомДзюба: вызвал бы Карпина на дуэль

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина во время совместной работы в московском «Спартаке».
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Дзюба хотел бы вызвать на дуэль Карпина

Газета.Ru01:27

Дзюба: вызвал бы Карпина на дуэль

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Дзюба: сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль

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Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль»

Sport24.ruвчера в 15:12
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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