Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина во время совместной работы в московском «Спартаке».

Дзюба: вызвал бы Карпина на дуэль

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Шоу-бизнес Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграют свадьбу в отеле View this post on Instagram Vacation ✅ A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Aug 17, 2019 at 10:21am PDT Мы очень надеемся, что Биберы будут делиться снимками из этого райского уголка в своих социальных сетях и мы сможем лицезреть то, как отпраздновал свою свадьбу один из самых высокооплачиваемых звезд нынешнего шоу-бизнеса.

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Политика США расширили санкции против России США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».

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