Футбол

RT на русскомRT на русскомДзюба: вызвал бы Карпина на дуэль

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина во время совместной работы в московском «Спартаке».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Дзюба хотел бы вызвать на дуэль Карпина

Газета.Ruвчера в 01:27

Дзюба не против дуэли с Карпиным

Live24вчера в 04:28

Артем Дзюба назвал человека, которого точно бы вызвал на дуэль

Петербургский дневниквчера в 03:29

Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

Спорт-Экспрессвчера в 04:29

Дзюба: вызвал бы Карпина на дуэль

RT на русском30 сентября в 16:28

Дзюба: сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль

Чемпионат30 сентября в 15:47

Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль»

Sport24.ru30 сентября в 15:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Гаджеты

До конца октября ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой

3DNews 04:18
Политика

Зеленский пришёл на закрытое заседание фракции «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский пришёл на закрытое заседание фракции «Слуга народа» в Верховной раде, пишет УНИАН.
RT на русском 04:06
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
Sport24.ru вчера в 18:36
Футбол

«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»

Советский спорт вчера в 16:56
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия

В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики

Вооруженные люди в масках пришли этим утром в редакцию дагестанской газеты «Черновик».
АиФ Дагестан 03:40
Технологии

В Казани завершился финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Взгляд.ру 29 сентября в 14:45
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Интерфакс вчера в 21:36
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

РБК 01:57
Происшествия

В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом

В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Политика

Появилось фото подписанной «формулы Штайнмайера»

В Сети появилось фото документа, закрепляющего «формулу Штайнмайера» с подписью представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.
Взгляд.ру 03:51
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ вчера в 05:06
Происшествия

Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Гаджеты

Intel представила новые процессоры Cascade Lake-X

Например, стоимость 10-ядерного Core i9-9820X прошлого поколения равняется 889 долларам, а новый 18-ядерный флагман Cascade Lake-X Core i9-10980XE стоит всего 979 долларов.
Live24 03:06
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Политика

Киев обсудит закон о Донбассе после саммита «нормандской четвёрки»

Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».
RT на русском 04:29
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Здоровье

Медики назвали симптомы близкого сердечного приступа у женщин

RuNews24.ru вчера в 02:36
Политика

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Культура

Малахов попросил прощения по-киргизски

Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Транспорт

В ГИБДД рассказали о связи непогоды со штрафами с камер

В ГИБДД рассказали, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные дорожными камерами. Об этом 2 октября сообщила газета «Коммерсант».
Известия вчера в 20:47
Происшествия

В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге

РИА Новости 03:50
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Экономика

Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Происшествия

Саратовские полицейские вывезли на кладбище и забили до смерти пьяного пешехода

Вести.Ru 04:20
Политика

Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился

В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
Недвижимость

Названы города России с дешевеющим жильем

По итогам третьего квартала 2019-го средняя стоимость квадратного метра нового жилья выросла в 60 из 72 крупнейших городов России, снижение цен отмечено лишь в 11 муниципалитетах.
Lenta.ru 01:31
Энергетика

Bloomberg: Глобальное потепление угрожает нефтедобыче России

Аналитики агентства Bloomberg заявили о том, что глобальное потепление угрожает значительной части нефтедобычи России.
Дни24 30 сентября в 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное