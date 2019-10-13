Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба забил в матче отборочного раунда Евро-2020 против Кипра (4:0, второй тайм). Этот мяч стал для форварда 24-м в составе сборной.

Дзюба забил 24-й мяч за сборную. До рекорда Кержакова 6 мячей

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