Футбол

Вести.RuВести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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«Интер» рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе

Sport24.ruвчера в 05:38

«Интер» интересуется Дзюбой – всё о возможном трансфере

Чемпионатвчера в 09:05

Дзюба может перейти в «Интер» зимой, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 06:11

Дзюба и «Интер». Насколько все это серьезно?

Спорт-Экспрессвчера в 10:45

СМИ: «Интер» проявляет интерес к Дзюбе

Sport.ruвчера в 05:29

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Sportbox.RUвчера в 05:25

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Матч ТВвчера в 05:25
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Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Российская газета вчера в 23:42
Происшествия

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие

Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон

Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Политика

Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Ряд западных политиков давят на украинского президента Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению ситуации в Донбассе.
RuNews24.ru вчера в 03:25
Происшествия

Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение вчера в 10:33
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 16 октября в 08:40
Футбол

Сергей Семак: «Шомуродов играет просто блестяще»

Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» рассказал о состоянии футболистов, вернувшихся из сборных, особо отметил форварда дончан Элдора Шомуродова и высказался об операции Малкома Невероятная роскошь и эмоции.
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета вчера в 01:30
Наука

Китай представил прототип круглого стелс-вертолета

Китай продемонстрировал прототип военного стелс-вертолета, который выглядит как НЛО из старых научно-фантастических фильмов.
BitCryptoNews 16 октября в 10:35
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Общество

Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю

ТАСС вчера в 01:39
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru вчера в 19:24
Общество

NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше

Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Рамблер вчера в 00:46
Хоккей

«Трактор» проиграл «Витязю» и потерпел третье поражение подряд

Чемпионат вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»

Регион online вчера в 09:23
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Известия вчера в 21:20
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
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Финансы

Курс доллара упал ниже 64 рублей

В ходе торгов на Московской бирже 17 октября курс доллара США снизился до 63,99 руб. В предыдущий раз американская валюта торговалась дешевле 64 рублей 25 сентября.
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В декабре из Перми в Екатеринбург запустят «Ласточку»

В настоящее время из Перми курсируют "Ласточки" до Кишерти и Верещагино.
Рифей-Пермь вчера в 15:05
Общество

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России Температура воздуха может быть выше нормы в нескольких регионах.
MySLO.ru 16 октября в 08:36
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