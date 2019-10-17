Футбол
Вести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»
Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 00:10, Вашингтон
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы
Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие
Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Политика
Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков давят на украинского президента Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению ситуации в Донбассе.
RuNews24.ru вчера в 03:25
Происшествия
Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик
Известия вчера в 21:05
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 16 октября в 08:40
Футбол
Сергей Семак: «Шомуродов играет просто блестяще»
Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» рассказал о состоянии футболистов, вернувшихся из сборных, особо отметил форварда дончан Элдора Шомуродова и высказался об операции Малкома Невероятная роскошь и эмоции.
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета вчера в 01:30
Наука
Китай представил прототип круглого стелс-вертолета
Китай продемонстрировал прототип военного стелс-вертолета, который выглядит как НЛО из старых научно-фантастических фильмов.
BitCryptoNews 16 октября в 10:35
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru вчера в 19:24
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше
Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Рамблер вчера в 00:46
Хоккей
«Трактор» проиграл «Витязю» и потерпел третье поражение подряд
Чемпионат вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
Известия вчера в 21:20
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 рублей
В ходе торгов на Московской бирже 17 октября курс доллара США снизился до 63,99 руб. В предыдущий раз американская валюта торговалась дешевле 64 рублей 25 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 04:34
Транспорт
В декабре из Перми в Екатеринбург запустят «Ласточку»
В настоящее время из Перми курсируют "Ласточки" до Кишерти и Верещагино.
Рифей-Пермь вчера в 15:05
Общество
Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России
Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России Температура воздуха может быть выше нормы в нескольких регионах.
MySLO.ru 16 октября в 08:36