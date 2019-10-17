Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.

Политика Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter «Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».

Армия и оружие Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».

Шоу-бизнес Муж Лолиты подал заявление на развод Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.

Армия и оружие Защищающие границы России корабли оказались обездвижены В 2018-2019 годах на дальневосточных патрульных катерах Погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) несколько раз происходили остановки двигателей, сообщил Mil.Press FlotProm источник в промышленных кругах.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.