Футбол
Вести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»
Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 18:03, Ашберн
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники
Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Политика
Лидер Каталонии призвал провести новый референдум о независимости
Председатель правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости региона, передает Reuters.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Политика
США готовит санкции против России из-за операции Турции в Сирии
Очередные санкции в отношении России и Турции готовят в США на фоне операции Анкары на северо-востоке Сирии.
Финансы
Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 8 копеек
Курс доллара понизился на 11,04 копейки, составив 64,2548 рубля (64,3652 рубля на 15 октября).
Армия и оружие
Защищающие границы России корабли оказались обездвижены
В 2018-2019 годах на дальневосточных патрульных катерах Погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) несколько раз происходили остановки двигателей, сообщил Mil.Press FlotProm источник в промышленных кругах.
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Политика
Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков давят на украинского президента Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению ситуации в Донбассе.
Транспорт
В России могут начать по-новому измерять скорость автомобилей
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии
Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Шоу-бизнес
«У вас замочек расстегнулся»: Мария Горбань показала шикарные формы
Мимо снимка не смогли пройти и другие знаменитости. Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото.
Культура
Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже «Кукушки»
Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске
Глава Белоруссии прокомментировал задержание россиянки Анны Богачевой в Минске.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Авто
Skoda представила первые изображения новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые эскизы новой Octavia.
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции
Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.