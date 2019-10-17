Футбол

Вести.RuВести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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Дзюба и «Интер». Насколько все это серьезно?

Спорт-Экспресс10:45

«Интер» интересуется Дзюбой – всё о возможном трансфере

Чемпионат09:05

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Матч ТВ05:25

«Интер» рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе

Sport24.ru05:38

СМИ: «Интер» проявляет интерес к Дзюбе

Sport.ru05:29

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Sportbox.RU05:25

Дзюба может перейти в «Интер» зимой, пишут СМИ

РИА Новости06:11
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Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Армия и оружие

Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
Политика

Лидер Каталонии призвал провести новый референдум о независимости

Председатель правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости региона, передает Reuters.
Ведомости 08:15
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ

Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
РИА Новости 12:35
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Metaratings 15:00
Политика

США готовит санкции против России из-за операции Турции в Сирии

Очередные санкции в отношении России и Турции готовят в США на фоне операции Анкары на северо-востоке Сирии.
Утро.ru 14:04
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 8 копеек

Курс доллара понизился на 11,04 копейки, составив 64,2548 рубля (64,3652 рубля на 15 октября).
Банки.ру 15 октября в 05:21
Армия и оружие

Защищающие границы России корабли оказались обездвижены

В 2018-2019 годах на дальневосточных патрульных катерах Погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) несколько раз происходили остановки двигателей, сообщил Mil.Press FlotProm источник в промышленных кругах.
Lenta.ru 17:16
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Политика

Госдума одобрила запрет на выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Дождь 10:05
Политика

Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Ряд западных политиков давят на украинского президента Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению ситуации в Донбассе.
RuNews24.ru 03:25
Транспорт

В России могут начать по-новому измерять скорость автомобилей

Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Футбол

В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

Чемпионат 14:26
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru 14:42
Армия и оружие

Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии

Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Росбалт вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
Шоу-бизнес

«У вас замочек расстегнулся»: Мария Горбань показала шикарные формы

Мимо снимка не смогли пройти и другие знаменитости. Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото.
Пятый канал 14:41
Культура

Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже «Кукушки»

Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.
Полит.ру вчера в 00:06
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске

Глава Белоруссии прокомментировал задержание россиянки Анны Богачевой в Минске.
Piter.tv 05:18
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия

Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ 11:04
Авто

Skoda представила первые изображения новой Octavia

Компания Skoda опубликовала первые эскизы новой Octavia.
Автостат 10:07
Политика

Великобритания и ЕС договорились о Brexit

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие

О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции

Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение 06:30
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