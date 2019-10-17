Футбол
Вести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»
Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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Политика
В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Культура
Сериал «Сваты» изменит название после массового ухода актёров
Сериал «Сваты» будет выходит под другим название из-за того, что из проекта массово ушли актёры, пишет News.ru.
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Армия и оружие
Асад пообещал противостоять агрессии Турции в Сирии
Сирия будет всеми законными методами противостоять агрессии Турции, которая проводит военную операцию на северо-востоке страны.
Авто
Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Политика
Путин проконтролирует работы по ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.
Шоу-бизнес
Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать
Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать Ведущая опубликовала черно-белый архивный снимок с необычной прической.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Авто
Представлен BMW 2 серии Gran Coupe
Сегодня BMW присоединила к купе, кабриолету и компактвэнам — седан 2 серии Gran Coupe, который, вероятно, должен повысить интерес к «двойкам» и побороться с конкурентами в лице Mercedes-Benz A-класса, CLA и Audi A3.
Музыка
На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России
Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
Кино
Какие премьеры идут в тверских кинотеатрах
С 17 октября в кинотеатрах показывают хоррор «Они». Сюжет фильма обычен для подростковых ужастиков.
Политика
Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
Авто
В России начали выпускать кроссоверы Haval F7x
Компания Haval объявила о начале российского производства купеобразных паркетников F7x, хотя на складе готовой продукции тульского завода эти машины были замечены еще месяц назад.
Политика
МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
Футбол
ЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса
Сантос перешел в ЦСКА в конце летнего трансферного на правах аренды до 31 декабря 2019 года. Сумма аренды составила 200 тысяч.
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
В Дагестане в школу в селе Уллуая ворвался вооруженный топором мужчина в маске Джокера, передает РЕН.
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Наука
Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае
Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Происшествия
Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла
Пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. Об этом сообщает портал Business Insider.
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Футбол
Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Политика
Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов
Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.