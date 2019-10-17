Футбол

Вести.RuВести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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Дзюба и «Интер». Насколько все это серьезно?

Спорт-Экспресс10:45

«Интер» интересуется Дзюбой – всё о возможном трансфере

Чемпионат09:05

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Sportbox.RU05:25

«Интер» рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе

Sport24.ru05:38

СМИ: «Интер» проявляет интерес к Дзюбе

Sport.ru05:29

Дзюба может перейти в «Интер» зимой, пишут СМИ

РИА Новости06:11

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Матч ТВ05:25
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Политика

Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года

ТАСС 12:06
Политика

В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
РБК 13:04
Культура

Сериал «Сваты» изменит название после массового ухода актёров

Сериал «Сваты» будет выходит под другим название из-за того, что из проекта массово ушли актёры, пишет News.ru.
Ореанда-Новости 11:51
Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru 15 октября в 08:45
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Армия и оружие

Асад пообещал противостоять агрессии Турции в Сирии

Сирия будет всеми законными методами противостоять агрессии Турции, которая проводит военную операцию на северо-востоке страны.
РБК 12:36
Авто

Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Автоновости дня 05:03
Политика

Путин проконтролирует работы по ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.
News.ru вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать

Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать Ведущая опубликовала черно-белый архивный снимок с необычной прической.
Экспресс газета 05:41
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Авто

Представлен BMW 2 серии Gran Coupe

Сегодня BMW присоединила к купе, кабриолету и компактвэнам — седан 2 серии Gran Coupe, который, вероятно, должен повысить интерес к «двойкам» и побороться с конкурентами в лице Mercedes-Benz A-класса, CLA и Audi A3.
Autorating.ru вчера в 07:21
Музыка

На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России

Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru вчера в 08:38
Кино

Какие премьеры идут в тверских кинотеатрах

С 17 октября в кинотеатрах показывают хоррор «Они». Сюжет фильма обычен для подростковых ужастиков.
Tverlife 12:57
Политика

Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
РБК 09:16
Авто

В России начали выпускать кроссоверы Haval F7x

Компания Haval объявила о начале российского производства купеобразных паркетников F7x, хотя на складе готовой продукции тульского завода эти машины были замечены еще месяц назад.
Авторевю вчера в 11:59
Политика

МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Коммерсантъ 04:23
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Футбол

ЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса

Сантос перешел в ЦСКА в конце летнего трансферного на правах аренды до 31 декабря 2019 года. Сумма аренды составила 200 тысяч.
Sport24.ru 09:01
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

В Дагестане в школу в селе Уллуая ворвался вооруженный топором мужчина в маске Джокера, передает РЕН.
Газета.Ru 11:30
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

РБК вчера в 15:55
Наука

Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае

Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Алтайская правда 02:56
Происшествия

Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла

Пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. Об этом сообщает портал Business Insider.
Lenta.ru 15 октября в 16:22
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Футбол

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Спорт-Экспресс 12:25
Политика

Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов

Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
РИА Новости 11:40
Экономика

Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением

Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
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