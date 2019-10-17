Футбол

Вести.RuВести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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Дзюба может перейти в «Интер» зимой, пишут СМИ

РИА Новости06:11

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Матч ТВ05:25

СМИ: «Интер» проявляет интерес к Дзюбе

Sport.ru05:29

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Sportbox.RU05:25

«Интер» рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе

Sport24.ru05:38

«Интер» проявляет интерес к Дзюбе. Его назвали главным героем ЧМ-2018

Спорт-Экспресс05:10

«Интер» интересуется Дзюбой

Чемпионат05:06
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика

Лукашенко назвал Россию своей идеологией

Россия для Белоруссии — нечто большее, чем просто страна, заявил президент республики Александр Лукашенко.
ФАН 05:57
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Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Происшествия

В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Космос

SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников

Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° вчера в 08:09
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес

Жигунов лишился квартиры из-за долгов

Известный актер и продюсер Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов, сообщила пресса.
ФАН 07:18
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Гаджеты

Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display

Игромания.ру 06:36
Спорт

Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Футбол

На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники

РЕН ТВ вчера в 20:40
Политика

Песков заявил о продвинутом уровне интеграции России и Белоруссии

Уровень интеграции двух союзных государств — России и Белоруссии — находится на продвинутом уровне.
РБК 08:25
Единоборства

Макгрегор обозначил дату своего следующего боя и имя соперника

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор бросил вызов другому экс-обладателю титула Фрэнки Эдгару.
Газета.Ru 08:30
Культура

Сериал «Сваты» сменит название после массового ухода актёров

Телесериал «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актёров.
News.ru 08:26
Авто

Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В базе ФИПС появились патентные снимки нового внедорожника УАЗ.
Новые автомобили 06:14
Политика

США помогли предотвратить теракты в России

Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.
RT на русском 08:26
Политика

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
РБК 06:00
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика

В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском вчера в 11:25
Политика

Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
Lenta.ru 05:47
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Экономика

ЦБ предложил блокировать счета до решения суда

Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Известия 03:03
Происшествия

В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Напомним, что похожий случай произошел летом 2017 года в Балашихе, где 31-летняя Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика, а затем судмеэксперты нашли в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Московский Комсомолец 15 октября в 13:29
Общество

Температура в Москве побила рекорд по теплу 130-летней давности

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд по теплу на 17 октября.
РБК 08:11
Армия и оружие

«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты

Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Военное обозрение 07:15
Религия

РПЦ разорвет отношения с Элладской православной церковью

РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской православной церкви, которые вступят в общение с украинскими раскольниками - Легойда.
ТАСС 08:28
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Происшествия

В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже

В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28
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