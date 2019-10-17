Футбол
Вести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»
Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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Политика
Лукашенко назвал Россию своей идеологией
Россия для Белоруссии — нечто большее, чем просто страна, заявил президент республики Александр Лукашенко.
ФАН 05:57
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Космос
SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников
Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° вчера в 08:09
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Жигунов лишился квартиры из-за долгов
Известный актер и продюсер Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов, сообщила пресса.
ФАН 07:18
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Гаджеты
Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display
Игромания.ру 06:36
Спорт
Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Футбол
На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники
РЕН ТВ вчера в 20:40
Политика
Песков заявил о продвинутом уровне интеграции России и Белоруссии
Уровень интеграции двух союзных государств — России и Белоруссии — находится на продвинутом уровне.
РБК 08:25
Единоборства
Макгрегор обозначил дату своего следующего боя и имя соперника
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор бросил вызов другому экс-обладателю титула Фрэнки Эдгару.
Газета.Ru 08:30
Культура
Сериал «Сваты» сменит название после массового ухода актёров
Телесериал «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актёров.
News.ru 08:26
Авто
Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В базе ФИПС появились патентные снимки нового внедорожника УАЗ.
Новые автомобили 06:14
Политика
США помогли предотвратить теракты в России
Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.
RT на русском 08:26
Политика
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
РБК 06:00
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском вчера в 11:25
Политика
Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
Lenta.ru 05:47
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Экономика
ЦБ предложил блокировать счета до решения суда
Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Известия 03:03
Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Напомним, что похожий случай произошел летом 2017 года в Балашихе, где 31-летняя Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика, а затем судмеэксперты нашли в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Московский Комсомолец 15 октября в 13:29
Общество
Температура в Москве побила рекорд по теплу 130-летней давности
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд по теплу на 17 октября.
РБК 08:11
Армия и оружие
«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты
Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Военное обозрение 07:15
Религия
РПЦ разорвет отношения с Элладской православной церковью
РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской православной церкви, которые вступят в общение с украинскими раскольниками - Легойда.
ТАСС 08:28
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Происшествия
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28