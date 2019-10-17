Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаМиланский «Интер» собирается приобрести Дзюбу

Капитан сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Миланский «Интер» рассчитывает приобрести 31-летнего форварда в январе 2020 года, сообщает Il Giornale. По информации источника, видеть российского игрока в составе хочет лично главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.
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«Интер» рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе

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