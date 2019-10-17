Футбол
Свободная ПрессаМиланский «Интер» собирается приобрести Дзюбу
Капитан сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Миланский «Интер» рассчитывает приобрести 31-летнего форварда в январе 2020 года, сообщает Il Giornale. По информации источника, видеть российского игрока в составе хочет лично главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.
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Наука
Управление волной: ученые представили метаматериал с улучшенным контролем свойств
Николаос Лазаридис и Георгиос Циронис, специалисты из лаборатории сверхпроводящих метаматериалов НИТУ «МИСиС» и Критского центра квантовой запутанности и нанотехнологий Университета Крита, смоделировали метаматериал со специально подобранной структурой, которая позволяет более эффективно контролировать распространение электромагнитных волн.
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Уход актеров может помешать съемкам нового сезона «Сватов»
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