Капитан сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Миланский «Интер» рассчитывает приобрести 31-летнего форварда в январе 2020 года, сообщает Il Giornale. По информации источника, видеть российского игрока в составе хочет лично главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

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