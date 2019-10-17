Футбол
Вести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»
Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:17, Вашингтон
Политика
Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России
Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
Единоборства
Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
RT на русском 02:53
Общество
Финляндия начнёт выдавать россиянам шенгенскую мультивизу на 5 лет
Финляндия начнёт выдавать гражданам России многократную шенгенскую визу сроком на пять лет.
Суть событий вчера в 10:10
Кино
Загадочника в «Бэтмене» может сыграть Пол Дано
Пол Дано, известный по оскароносному фильму «Нефть», моет сыграть главного злодея «Бэтмена» Мэтта Ривза.
Культуромания 02:49
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Чемпионат вчера в 14:26
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Авто
ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Происшествия
Мужчина в маске и с топором ворвался в дагестанскую школу
Известия вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта
В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.
Газета Metro 16 октября в 09:51
Футбол
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» выразил поддержку Сульшеру
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру команду Уле Гуннару Сульшеру.
Sport24.ru вчера в 17:49
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Армия и оружие
Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены
По данным издания, катера были оборудованы аккумуляторной системой топливоподачи Common Rail, у которой есть как ряд преимуществ, так и серьезные недостатки.
Рамблер 02:09
Экономика
Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.
РБК 01:04
Политика
МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК вчера в 04:19
Политика
Михаил Горбачев допустил возможность начала ядерной войны
Ядерная война может начаться из-за случайности. Такого мнения придерживается экс-руководитель СССР Михаил Горбачев.
URA.Ru вчера в 18:33
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда
К 75-й годовщине освобождения столицы Югославии Белграда от фашистов на сайте Министерства обороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в пятницу.
Интерфакс вчера в 17:32
Технологии
Ватикан выпустил электронные четки
Эхо Москвы 16 октября в 14:03
Происшествия
В Новосибирске из-за взрыва газа сгорели два дома
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в двух частных домах в Новосибирске. Он возник из-за взрыва газового баллона в одном из домов.
Агентство нефтегазовой информации 02:16
Политика
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 16 октября в 19:00
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
RT на русском вчера в 01:49
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Спорт
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
RT на русском 01:47
Происшествия
В Москве задержали двух руководителей ОВД «Дорогомилово» за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23