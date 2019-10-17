Футбол

Вести.RuВести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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СМИ: «Интер» проявляет интерес к Дзюбе

Sport.ruвчера в 05:29

«Интер» интересуется Дзюбой – всё о возможном трансфере

Чемпионатвчера в 09:05

Дзюба может перейти в «Интер» зимой, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 06:11

«Интер» рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе

Sport24.ruвчера в 05:38

Дзюба и «Интер». Насколько все это серьезно?

Спорт-Экспрессвчера в 10:45

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Sportbox.RUвчера в 05:25

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Матч ТВвчера в 05:25
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Политика

Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
Единоборства

Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
RT на русском 02:53
Общество

Финляндия начнёт выдавать россиянам шенгенскую мультивизу на 5 лет

Финляндия начнёт выдавать гражданам России многократную шенгенскую визу сроком на пять лет.
Суть событий вчера в 10:10
Кино

Загадочника в «Бэтмене» может сыграть Пол Дано

Пол Дано, известный по оскароносному фильму «Нефть», моет сыграть главного злодея «Бэтмена» Мэтта Ривза.
Культуромания 02:49
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Футбол

В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

Чемпионат вчера в 14:26
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Экономика

Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Авто

ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»

Автоновости дня вчера в 10:24
Происшествия

Мужчина в маске и с топором ворвался в дагестанскую школу

Известия вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта

В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.
Газета Metro 16 октября в 09:51
Футбол

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» выразил поддержку Сульшеру

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру команду Уле Гуннару Сульшеру.
Sport24.ru вчера в 17:49
Общество

Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Армия и оружие

Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены

По данным издания, катера были оборудованы аккумуляторной системой топливоподачи Common Rail, у которой есть как ряд преимуществ, так и серьезные недостатки.
Рамблер 02:09
Экономика

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.
РБК 01:04
Политика

МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов

В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК вчера в 04:19
Политика

Михаил Горбачев допустил возможность начала ядерной войны

Ядерная война может начаться из-за случайности. Такого мнения придерживается экс-руководитель СССР Михаил Горбачев.
URA.Ru вчера в 18:33
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

К 75-й годовщине освобождения столицы Югославии Белграда от фашистов на сайте Министерства обороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в пятницу.
Интерфакс вчера в 17:32
Технологии

Ватикан выпустил электронные четки

Эхо Москвы 16 октября в 14:03
Происшествия

В Новосибирске из-за взрыва газа сгорели два дома

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в двух частных домах в Новосибирске. Он возник из-за взрыва газового баллона в одном из домов.
Агентство нефтегазовой информации 02:16
Политика

Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 16 октября в 19:00
Происшествия

В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

RT на русском вчера в 01:49
Футбол

Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Спорт

Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

RT на русском 01:47
Происшествия

В Москве задержали двух руководителей ОВД «Дорогомилово» за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»

Регион online вчера в 09:23
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