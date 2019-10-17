Футбол

Вести.RuВести.RuДзюба заинтересовал миланский «Интер»

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет.
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Дзюба и «Интер». Насколько все это серьезно?

Спорт-Экспресс10:45

«Интер» рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе

Sport24.ru05:38

Дзюба может перейти в «Интер» зимой, пишут СМИ

РИА Новости06:11

«Интер» интересуется Дзюбой – всё о возможном трансфере

Чемпионат09:05

СМИ: «Интер» проявляет интерес к Дзюбе

Sport.ru05:29

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Sportbox.RU05:25

СМИ: Дзюба может стать игроком «Интера»

Матч ТВ05:25
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Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Политика

Трамп сказал «спасибо» Эрдогану: США и Турция договорились

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru 14:31
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Шоу-бизнес

Яна Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей

Очередная попытка зачать малышку с супругом Евгением Плющенко не увенчалась успехом: «Мне пришлось пережить операцию, после которой стало ясно – детей я больше не смогу выносить сама», - печально рассказала Яна Рудковская.
ГлобалМСК.ру 05:25
Космос

Спутник Сатурна Титан может решить загадку Солнечной системы

В растянутых дюнных полях на спутнике Сатурна Титане ученые заметили странности Эти дюны полны соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами.
ГЛАС.RU 08:57
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Экономика

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 22:28
Общество

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Общество

У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру

У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.
Lenta.ru 05:08
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru 01:56
Футбол

Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

Газета.Ru 10:53
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Футбол

Владимир Габулов может покинуть «Аланию»

Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
Основа информационный сайт 15 октября в 13:58
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 09:15
Происшествия

В Дагестане мужчина в маске и с топором напал на школу

REGNUM 13:36
Здоровье

В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН подтвердила дефицит кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Ведомости 11:46
Хоккей

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей

Нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков не сможет помочь своей команде в 20 ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 14:03
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве

В четверг, 17 октября, в Москве должна была пройти первая в России после победы в бою над Дастином Порье пресс-конференция звезды UFC Хабиба Нурмагомедова.
Комсомольская правда 05:36
Технологии

Ватикан выпустил электронные четки

Эхо Москвы вчера в 14:03
Происшествия

В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Кино

Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре

На экраны кинотеатров выходит долгожданный фильм https://www.ivi.ru/watch/143607 — продолжение первой части сказочной истории «Малефисента» (другое название «Колдунья»).
Telesputnik.ru вчера в 05:23
Здоровье

Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»

Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
Первый Тульский 00:48
Политика

Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ.
RT на русском 13:31
Футбол

Садио Мане: «Нужно ли мне десять „Феррари“? Я предпочитаю построить школу»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем отношении к роскошной жизни.
Спорт-Экспресс 03:44
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Политика

ФСБ не имеет конфликтов с IT-компаниями, кроме Telegram

У ФСБ нет серьезных конфликтов с интернет-компаниями в части предоставления ключей шифрования, кроме ситуации с Telegram, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
Вести.Финанс 09:17
Политика

Парубий заявил, что на Зеленского оказывает давление Запад

Экс-спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский «договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из ЛНР и ДНР», передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 00:44
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