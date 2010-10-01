Футбол

Pravda.RuPravda.RuДзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе

Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
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Дзюба — третий в Европе в сезоне-2019/20 по системе «гол+пас»

Чемпионат10:19

Капитан сборной России Артём Дзюба вошёл в тройку лучших игроков Европы

Sport.ru11:28

Дзюба входит в тройку лучших игроков Европы по системе «гол+пас»

Матч ТВ10:44

Дзюба идет на третьем месте в Европе по системе «гол+пас»

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Дзюба - в тройке лучших игроков Европы по системе «гол+пас»

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Дзюба находится в тройке футболистов Европы по системе «гол плюс пас»

News.ru11:08

Дзюба попал в число лучших игроков Европы

ProstoProSport10:48
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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Газета.Ru 10:44
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Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

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В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
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Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

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В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке

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Экономика

Госдума примет решение о повышении МРОТ

Сегодня, 24 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:04
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Политика

Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными

Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Общество

Эксперты предупредили о наступлении «автомобильной зимы»

RuNews24.ru 10:40
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
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СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику

СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
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В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию

После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
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Футбол

Моуринью отклонил предложение «Боруссии»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отклонил предложение дортмундской «Боруссии», сообщает El Chiringuito.
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Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
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Общество

У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета

У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
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Макгрегор приехал в Москву: оскорбления, провокации и толпа фанатов

Говоря о возможных провокациях со стороны поклонников Нурмагомедова, Макгрегор сообщил о своем местонахождении в Москве.
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Единоборства

Ковалев показал подготовку к бою с Канело

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
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Внешность средневекового человека воссоздали по скелету

Скелет, захороненный 600 лет назад, помог ученым воссоздать внешность средневекового человека, сообщает Sky News.
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Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Происшествия

Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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Российские военные провели патрулирование вдоль границы Сирии и Турции

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В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах.
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Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
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Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей

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Армия и оружие

НАТО констатировало прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

НАТО видит улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью

Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
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Кража кабеля в Донбассе закончилась гибелью боевика ВСУ — НМ ДНР

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В РФ скоро появятся первые азербайджанские автомобили Khazar SD

В целом Азербайджан представил свои машины марки Khazar еще в 2018 году на Московском международном автосалоне, тогда и было сказано, что в компании намерены экспортировать машины в РФ.
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