Футбол
Pravda.RuДзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе
Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Газета.Ru 10:44
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Происшествия
В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке
Российская газета 11:15
Экономика
Госдума примет решение о повышении МРОТ
Сегодня, 24 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:04
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Политика
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Общество
Эксперты предупредили о наступлении «автомобильной зимы»
RuNews24.ru 10:40
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
Интерфакс 08:43
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Автоспорт
В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию
После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 02:29
Футбол
Моуринью отклонил предложение «Боруссии»
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отклонил предложение дортмундской «Боруссии», сообщает El Chiringuito.
Спорт-Экспресс 10:42
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Общество
У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета
У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
It`s My City 10:35
Единоборства
Макгрегор приехал в Москву: оскорбления, провокации и толпа фанатов
Говоря о возможных провокациях со стороны поклонников Нурмагомедова, Макгрегор сообщил о своем местонахождении в Москве.
ТАСС Спорт 10:52
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ вчера в 04:45
Общество
Внешность средневекового человека воссоздали по скелету
Скелет, захороненный 600 лет назад, помог ученым воссоздать внешность средневекового человека, сообщает Sky News.
Газета.Ru 22 октября в 13:35
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах.
RT на русском 05:26
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Армия и оружие
НАТО констатировало прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
НАТО видит улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Наша версия 10:01
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Авто
В РФ скоро появятся первые азербайджанские автомобили Khazar SD
В целом Азербайджан представил свои машины марки Khazar еще в 2018 году на Московском международном автосалоне, тогда и было сказано, что в компании намерены экспортировать машины в РФ.
Tvoe-avto.com 22 октября в 14:06