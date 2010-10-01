Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.

Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе

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