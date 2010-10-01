Футбол

Pravda.RuPravda.RuДзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе

Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
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Дзюба — третий в Европе в сезоне-2019/20 по системе «гол+пас»

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Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

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Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla

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Land Rover Defender получит люксовую версию

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Радикалы готовят провокации к мариупольскому инвестфоруму Зеленского

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Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
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Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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В Эстонии снесли памятник советским воинам

В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.
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Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
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Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
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Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
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Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
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Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме

Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
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Армия и оружие

Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР

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ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
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В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Эксперты создали модель женщины, 20 лет проработавшей в офисе

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Политика

Российские туристы скоро снова смогут летать на курорты Египта

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров в Сочи сегодня, 23 сентября, договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
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США используют курдов-террористов для оккупации нефтяных полей в Сирии

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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

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Представители сериала «Сваты» сделали официальное заявление

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Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11

Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.
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Человеческую яйцеклетку отредактирует российский ученый-биолог

Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
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Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Выданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине

Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
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Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
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Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Сирии

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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
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