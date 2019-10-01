Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль. Он назвал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, с которым он работал в «Спартаке».

Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

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