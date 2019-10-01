Футбол
Спорт-ЭкспрессДзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль. Он назвал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, с которым он работал в «Спартаке».
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Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Культура
В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым
Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:13
Авто
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Народные новости вчера в 23:39
Политика
Литва вслед за Украиной объявила ПАСЕ бойкот из-за России
Литовские депутаты Эммануэлис Зингерис и Симмонас Гентвилас отказались участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации в организацию.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Армия и оружие
Появились фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
В Сети опубликовали фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
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У Адель появился новый возлюбленный
Возлюбленным певицы стал английский рэпер и грайм-исполнитель Skepta. Настоящее имя певца — Джозеф Джуниор Аденуга.
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Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Экономика
В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов
В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства.
РБК вчера в 10:38
Общество
В России начали продавать книги по паспорту
В России 1 октября выступил в силу новый закон: теперь контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов смогут требовать у посетителей паспорт.
Вести.Ru 04:59
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Армия и оружие
США допустили ошибку с выбором подхода при создании гиперзвукового оружия
Судя по всему, США допустили ошибку в расчетах, решив сделать ставку на авиационный комплекс.
Политическая Экспертиза вчера в 13:28
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Гаджеты
Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus
Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
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Общество
Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе
Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.
Gazeta.SPb вчера в 11:49
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Общество
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
Рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября зафиксировано в Москве. Об этом сказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Московский Комсомолец 02:44
Игры
Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android
News.ru 02:29
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Армия и оружие
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР, военнослужащие миротворческих сил во вторник впервые в истории проходят парадным строем по главной площади страны Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:24
Политика
Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Политика Сегодня 06:38