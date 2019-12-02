РПЛ

RT на русскомRT на русскомДзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
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Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»

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Как отмечают СМИ, фактически, российские истребители оказались хуже французских Rafale, хотя и являются более дешёвыми, в связи с чем, от их покупки пришлось отказаться, и в ближайшем будущем приобретение этих самолётов не рассматривается.
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