Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.

Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

Хоккей «Трактор» отправил Василия Демченко в список отказов Челябинский «Трактор» поместил голкипера Василия Демченко в список отказов. В течение 48 часов игрока может забрать любой из клубов КХЛ.

Авто В России «потерялись» налоги с четверти роскошных автомобилей Если в 2017-м на налоговом учёте стояло 2927 роскошных машины, то в 2018-м уже 2162 экземпляра, то есть на 26,5%. Если же взять машины, стоимость которых более 3 млн рублей, то их количество в период с 2015 по 2018 году удвоилось, а вот налогов с них собрали на 33% меньше.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Происшествия В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Футбол «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в центральной встрече 18 тура РПЛ в свои ворота забил Илья Кутепов.

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Общество Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.

Шоу-бизнес Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.