РПЛ
RT на русскомДзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
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Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»
Sportbox.RUвчера в 17:28
Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»
Бомбардир.рувчера в 13:50
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Консультации пройдут в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.
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В России «потерялись» налоги с четверти роскошных автомобилей
Если в 2017-м на налоговом учёте стояло 2927 роскошных машины, то в 2018-м уже 2162 экземпляра, то есть на 26,5%. Если же взять машины, стоимость которых более 3 млн рублей, то их количество в период с 2015 по 2018 году удвоилось, а вот налогов с них собрали на 33% меньше.
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Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
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Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации
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По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Технологии
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Напомним, что официально бесплатно обновиться с Windows 7, 8 и 8.1 до Windows 10 можно было до 2018 года.
Общество
«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
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«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак»
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в центральной встрече 18 тура РПЛ в свои ворота забил Илья Кутепов.
Происшествия
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Шоу-бизнес
Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну
Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Политика
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Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Шоу-бизнес
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Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Экономика
На Среднем Урале три молокозавода подняли цены на продукцию
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Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Армия и оружие
Индия: Су-35 оказались хуже французских Rafale
Как отмечают СМИ, фактически, российские истребители оказались хуже французских Rafale, хотя и являются более дешёвыми, в связи с чем, от их покупки пришлось отказаться, и в ближайшем будущем приобретение этих самолётов не рассматривается.
Транспорт
Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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ДНР установила госграницу в пределах всей Донецкой области
Армия и оружие
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