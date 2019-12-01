Форвард сборной России и «Зенита» Антем Дзюба прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком», заявив, что «пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», пишет Sport24. Проходя мимо микст-зоны, Дзюба заявил об отсутствии обид на то, что гол засчитали не на его имя.

Дзюба заявил о лающих и хрюкающих на матче «Зенита» со «Спартаком»

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