Футбол
РБКДзюба заявил о лающих и хрюкающих на матче «Зенита» со «Спартаком»
Форвард сборной России и «Зенита» Антем Дзюба прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком», заявив, что «пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», пишет Sport24. Проходя мимо микст-зоны, Дзюба заявил об отсутствии обид на то, что гол засчитали не на его имя.
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Дзюба снова назвал сектой часть болельщиков «Спартака». Вот история их сложных отношений
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Sportbox.RUвчера в 17:28
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