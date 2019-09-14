РПЛ
Sportbox.RUДзюбу пригласили в сборную России по регби
Дзюба был признан лучшим игроком матча с «Арсеналом». Форвард провел на поле все 90 минут и стал автором первого гола во встрече.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Известия 15:43
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Авто
В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000
Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru 10:15
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Единоборства
Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден
Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК 10:10
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Киберспорт
The Plague Tale: Innocence получила демо-версию
Городской портал Новый Нижний 15:20
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Футбол
Салах дал понять, что у него нет проблем с Мане
История началась во время матча 3-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.
Чемпионат 22:30
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Политика
Кравчук заявил, что украинцы голосовали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости 19:19
Политика
Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня
Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
Мой Брянск вчера в 23:29
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец 10:22
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Футбол
Дзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича
Ранее мальчик попал в непростую ситуацию из-за причёски, которая была сделана в стиле нападающего «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича – с ней ученик появился в местной школе Сосновоборска Красноярского края.
Евро-футбол.ру 16:49
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Здоровье
Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью
Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.
Вечерний курьер 06:55
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Политика
Сноуден озвучил условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в США, но при условии справедливого и объективного рассмотрения его дела в суде.
Российская газета вчера в 23:29
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 11 сентября в 13:00
Здоровье
Российский нейропсихолог рассказала, как отсрочить деменцию
Российский нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала об упражнениях, с помощью которых можно отсрочить развитие деменции.
Вечерняя Москва 12:51
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:59
Политика
Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами
Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающего падения уровня жизни.
РИА Новости 20:58
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19