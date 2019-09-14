Дзюба был признан лучшим игроком матча с «Арсеналом». Форвард провел на поле все 90 минут и стал автором первого гола во встрече. После этой победы «Зенит» стал единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ.

Дзюбу пригласили в сборную России по регби

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