РПЛ
Sportbox.RUДзюбу пригласили в сборную России по регби
Дзюба был признан лучшим игроком матча с «Арсеналом». Форвард провел на поле все 90 минут и стал автором первого гола во встрече. После этой победы «Зенит» стал единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ.
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«Зенит», отпустите парня на неделю-другую?» Дзюбу пригласили в сборную России по регби
Sport24.ruвчера в 18:01
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Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Дни24 вчера в 08:16
Футбол
В матче Бундеслиги арбитры не увидели явный аут на VAR и засчитали гол
Полузащитник Маттиас Зиммерман явно выпустил мяч за боковую линию, однако арбитр позволил продолжать игру.
Sport24.ru 00:38
Спорт
Пловчиху в США дисквалифицировали из-за слишком открытого купальника
Пловчиху Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию, проходившем в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже, из-за слишком открытого купальника, 13 сентября сообщает The Sun.
Красная весна вчера в 14:01
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске начала ядерной войны
Сергей Рябков добавил, что механизмы предотвращения ядерной войны существуют ещё с конца прошлого века.
Life.ru 12 сентября в 07:02
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news 12 сентября в 08:39
Общество
Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет
В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:50
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
РИА Новости вчера в 13:32
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском 12 сентября в 20:37
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Политика
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
РБК вчера в 18:17
Происшествия
В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале
Четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего при очистке от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана на юге республики, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Общество
Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю
По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета вчера в 10:01
Космос
Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Интерфакс вчера в 05:41
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 12 сентября в 07:59
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна вчера в 17:54
ЖКХ
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов
Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин рассказал об изменах жены
Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру вчера в 22:00
Авто
Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью
Новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Новые автомобили вчера в 10:14