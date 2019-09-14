РПЛ
Sportbox.RUДзюбу пригласили в сборную России по регби
Дзюба был признан лучшим игроком матча с «Арсеналом». Форвард провел на поле все 90 минут и стал автором первого гола во встрече. После этой победы «Зенит» стал единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ.
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«Зенит», отпустите парня на неделю-другую?» Дзюбу пригласили в сборную России по регби
Sport24.ruвчера в 18:01
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Коммерсантъ 01:02
Происшествия
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Российская газета вчера в 10:50
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RT на русском вчера в 07:59
Технологии
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Gazeta.SPb вчера в 14:04