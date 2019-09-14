Эпизод произошёл на 75-й минуте встречи. Азмун, получив жёлтую карточку, начал активно спорить с арбитром, когда Дзюба подбежал к нему и оттащил от судьи, тем самым не позволив одноклубнику получить и красную карточку. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 3:1.

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