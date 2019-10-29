РПЛ

DP.RUDP.RUДзюбу признали лучшим футболистом октября в РПЛ

По мнению экспертов и болельщиков, лучшим игроком октября в Российской Премьер-лиге стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. Об этом сообщается на сайт РПЛ.
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Дзюба — лучший футболист РПЛ по итогам октября

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