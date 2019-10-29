РПЛ
DP.RUДзюбу признали лучшим футболистом октября в РПЛ
По мнению экспертов и болельщиков, лучшим игроком октября в Российской Премьер-лиге стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. Об этом сообщается на сайт РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Происшествия
Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к 4 годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Политика
Финляндия ужесточит правила покупки недвижимости россиянами
В начале 2020 года в Финляндии вступят в силу законодательные изменения, существенно усложняющие процесс приобретения квадратных метров в стране нерезидентами Европейского союза и Европейской экономической зоны.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Авто
В Сети показали новую Kia Optima
Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Политика
Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
Министр энергетики России Александр Новак в ходе брифинга рассказал журналистам об итогах трехсторонней встречи по газу в Брюсселе, прошедшей в понедельник, 28 октября.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Политика
Немецкие ультраправые опередили партию Меркель
Ультраправая и антимигрантская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в воскресенье на выборах в местный парламент Тюрингии добилась впечатляющего успеха, причем в очередной раз за счет традиционных партий, в том числе Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которой в течение многих лет была канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Энергетика
Минск ищет альтернативу российской нефти
Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти.
Происшествия
В комитете по соцзащите правительства Ленобласти проводится обыск
В комитете по соцзащите правительства Ленинградской области 29 октября проводится обыск.
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
Происшествия
Грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП на МКАД
"В районе 40-го км на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП, участниками которого стали три машины", - сказал собеседник агентства.
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
Футбол
«Барселона» определилась с будущим Ракитича
Каталонская «Барселона» приняла решение относительно будущего хорватского полузащитника Ивана Ракитича.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Согласно проекту приказа государственной компании "Автодор", управляющей платными трассами, стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре, составит в среднем в 1,3-2 тыс. рублей, пишут "Известия".