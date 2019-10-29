По мнению экспертов и болельщиков, лучшим игроком октября в Российской Премьер-лиге стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. Об этом сообщается на сайт РПЛ.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Происшествия Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к 4 годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Политика Финляндия ужесточит правила покупки недвижимости россиянами В начале 2020 года в Финляндии вступят в силу законодательные изменения, существенно усложняющие процесс приобретения квадратных метров в стране нерезидентами Европейского союза и Европейской экономической зоны.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Авто В Сети показали новую Kia Optima Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.

Политика Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.

Политика Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу Министр энергетики России Александр Новак в ходе брифинга рассказал журналистам об итогах трехсторонней встречи по газу в Брюсселе, прошедшей в понедельник, 28 октября.

Политика Немецкие ультраправые опередили партию Меркель Ультраправая и антимигрантская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в воскресенье на выборах в местный парламент Тюрингии добилась впечатляющего успеха, причем в очередной раз за счет традиционных партий, в том числе Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которой в течение многих лет была канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Энергетика Минск ищет альтернативу российской нефти Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти.

Политика Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.