Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЕАЭС и Индонезия подпишут соглашение о зоне свободной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) и Индонезия в сентябре подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщил глава Минторга Индонезии Мухаммад Лутфи.
Коммерсантъ
В связи с тем, что у нас в ЕАЭС общий рынок, целесообразно запретить никотинсодержащие подушечки единым соглашением в рамках Евразийского союза, — рассказала «Известиям» сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина.
Известия
Чтобы предотвратить распространение, Минздрав России подготовил соглашение о запрете производства, ввоза и обращения некурительных никотинсодержащих изделий на территории ЕАЭС (проект документа есть в распоряжении «Известий»).
Известия
Эксперты поддерживают идею подписания соглашения между странами союза и считают, что чем раньше документ будет одобрен, тем быстрее государства-участники ЕАЭС смогут избавиться от негативных последствий употребления таких смесей среди школьников.
Известия

Подробнее о событии

ЕАЭС и Индонезия подпишут соглашение о зоне свободной торговли

Коммерсантъ20:30

Никотин выбивают: Минздрав предложил запретить снюсы в ЕАЭС

Известия17:01
Показать все источники
Интересное

В Большом театре вручили Benois de la danse

В Большом театре вручили Benois de la danse На Исторической сцене Большого театра состоялась 28-я церемония вручения приза Benois de la danse, увенчанная концертом номинантов главной российской балетной премии.
Коммерсантъ18:10