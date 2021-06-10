ЕАЭС и Индонезия подпишут соглашение о зоне свободной торговли
Евразийский экономический союз (ЕАЭС, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) и Индонезия в сентябре подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщил глава Минторга Индонезии Мухаммад Лутфи.
В связи с тем, что у нас в ЕАЭС общий рынок, целесообразно запретить никотинсодержащие подушечки единым соглашением в рамках Евразийского союза, — рассказала «Известиям» сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина.
Чтобы предотвратить распространение, Минздрав России подготовил соглашение о запрете производства, ввоза и обращения некурительных никотинсодержащих изделий на территории ЕАЭС (проект документа есть в распоряжении «Известий»).
Эксперты поддерживают идею подписания соглашения между странами союза и считают, что чем раньше документ будет одобрен, тем быстрее государства-участники ЕАЭС смогут избавиться от негативных последствий употребления таких смесей среди школьников.