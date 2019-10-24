Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняЕАЭС и Сербия договорились о создании зоны свободной торговли

Сербия заключила с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) договор о создании зоны свободной торговли, сообщили СМИ. Как уточняется, соглашение было подписано на полях заседания Евразийского межправительственного совета.
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