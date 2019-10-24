Общество
Экономика сегодняЕАЭС и Сербия договорились о создании зоны свободной торговли
Сербия заключила с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) договор о создании зоны свободной торговли, сообщили СМИ. Как уточняется, соглашение было подписано на полях заседания Евразийского межправительственного совета.
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Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
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Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
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В России построят специальный корабль для космических туристов
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Политика
Конгрессмен: Бутина стала жертвой русофобии в США
Гражданка РФ Мария Бутина пострадала из-за неистовой русофобии в США.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Политика
Соловьев объяснил, почему Ковтун пропал из эфиров
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину отсутствия в эфире украинского политолога Вячеслава Ковтуна.
Футбол
Комбаров поделился мнением о Сталине
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
Политика
Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 9X
Политика
В посольстве России заявили о понимании абсурдности дела Бутиной в США
Посольство России в Соединенных Штатах подчеркнуло, что все больше политиков в США осознают абсурдность обвинений, выдвинутых против россиянки Марии Бутиной, вылетевшей из Майами в Москву после ее депортации из США.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Политика
США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны
США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Армия и оружие
Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы
Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10–20 км/ч).
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
Политика
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.