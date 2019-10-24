Общество
Экономика сегодняЕАЭС и Сербия договорились о создании зоны свободной торговли
Сербия заключила с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) договор о создании зоны свободной торговли, сообщили СМИ. Как уточняется, соглашение было подписано на полях заседания Евразийского межправительственного совета.
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Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Политика
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Нант»
Футболисты «Нанта» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Франции проиграли «Монако».
Общество
На Украине введена банкнота в 1000 гривен
Хоккей
Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»
Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.
Политика
США ужесточат авиасообщение с Кубой
Ранее в октябре сообщалось, что министерство торговли США ужесточит правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, среди которых лизинг авиационной техники и поставки телекоммуникационного оборудования.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Неизвестный в пятницу в одном из московских отелей бросил бутылку в бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора во время его выхода к СМИ, сообщает РИА Новости.
Экономика
Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн
Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
Наука
В мексиканском туннеле XVII века нашли рисунки доколумбовой эпохи
Археологи нашли в Мехико 11 рисунков и барельефов доколумбовой эпохи, сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории (INAH).
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Здоровье
Под Тюменью число пострадавших от «гаффской болезни» выросло
Из озера Андреевское около деревни Ачиры запрещено вылавливать рыбу после того, как среди местных жителей были зафиксированы случаи заболевания «гаффской болезнью», Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Тюменской области к 25 октября госпитализировали 8 человек.
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Политика
В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала с дынями
Космос
Китай опубликовал новые снимки загадочного вещества с Луны
Хотя есть вероятность, что это просто отблески от гладкой поверхности.Yutu-2 изо всех сил пытался поближе познакомиться со странным объектом, но это давалось ему тяжело, так как вещество находилось на дне кратера.
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии
Футбол
Семак: «В новом лимите на легионеров есть логика»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что может понять логику предстоящих изменений в лимите на легионеров в РПЛ.
Спорт
Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории
Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.