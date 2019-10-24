Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЕАЭС и Сербия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия) и Сербия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, передает ТАСС. Подписание документа прошло на полях заседания Евразийского межправительственного совета.
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Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

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Медведев: свободная торговля между ЕАЭС и Сербией повысит товарооборот

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Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

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Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

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ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАССвчера в 12:16

Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ruвчера в 02:10

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъ24 октября в 17:25
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Финансы

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По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
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РБК покажет беседу с Максимом Орешкиным в прямом эфире

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РБК 24 октября в 05:35
Футбол

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Lenta.ru 24 октября в 14:47
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Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Сан-Хосе»

"Торонто Мэйпл Лифс" обыграло "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

Восемь человек погибли в Японии из-за ливней

По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
RT на русском вчера в 21:47
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае

По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Газета.Ru 00:00
Политика

Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым

Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Футбол

Семин прокомментировал подготовку «Локомотива» к дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как готовит свою команду к матчу 14-го тура чемпионата России против "Спартака".
МК-Спорт вчера в 08:15
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Путешествия

В России путевки в Турцию продают со скидкой 50%

В прошлом году туроператоры предоставляли возможность выкупа путевок на лето только в ноябре.
RuNews24.ru 00:57
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование на границе Сирии и Турции

Взгляд.ру вчера в 12:11
Политика

Китай и США завершили консультации по ряду двусторонних документов

Представители Китая и США провели переговоры по ряду двусторонних документов.
Российская газета 00:07
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Газета.Ru вчера в 14:20
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IQOO представила серьезного конкурента Meizu 16T

Srnsk 24 октября в 11:16
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily 24 октября в 12:38
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия 24 октября в 08:38
Кино

Драму «Портрет девушки в огне» покажут в Великом Новгороде

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Общество

В Макгрегора бросили бутылку на тренировке в Москве

Sportbox.RU вчера в 11:05
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Здоровье

Нарколог назвал четыре главных признака алкоголизма

Психиатр-нарколог Михаил Зобин рассказал об основных симптомах алкоголизма и объяснил разницу между здоровым человеком и человеком, не способным контролировать свое желание выпить.
Профиль 24 октября в 10:56
Футбол

Саленко в свое 50-летие рассказал о жизни на Украине

Российский и советский футболист Олег Саленко в день своего 50-летия рассказал о своей жизни на Украине.
Украина.ру вчера в 12:29
Армия и оружие

В Польше испугались повторить судьбу курдов

Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru 23 октября в 09:45
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 24 октября в 01:29
Хоккей

Назван состав сборной РФ по хоккею на Кубок Карьяла

Штаб сборной России назвал состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Аргументы и Факты вчера в 12:38
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru вчера в 11:25
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru вчера в 02:18
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