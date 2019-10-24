Страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия) и Сербия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, передает ТАСС. Подписание документа прошло на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

ЕАЭС и Сербия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

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