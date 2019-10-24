Общество

Вести.ФинансВести.ФинансЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле

Страны Евразийского экономического союз и Республика Сербия подписали соглашение о свободной торговле. Соглашение было подписано в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу, 25 октября.
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Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

РИА Новостивчера в 13:59

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАССвчера в 12:16

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Вести.Ruвчера в 12:30

Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

RT на русскомвчера в 12:17

Медведев: свободная торговля между ЕАЭС и Сербией повысит товарооборот

News.ruвчера в 14:29

Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ruвчера в 02:10

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъ24 октября в 17:25
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Армия и оружие

В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака

Ранее, 22 октября, иракские военные заявили, что военнослужащие США, вошедшие на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 06:37
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
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Осужденная за шпионаж Мария Бутина вышла из американской тюрьмы

ЗакC.Ру вчера в 10:45
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС вчера в 06:51
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Футбол

Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле

Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
РИА Новости 06:09
Общество

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва 06:28
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
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Культура

Валерий Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» жать ему руку

Газета.Ru 06:01
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Футбол

«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»

Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.
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В Новокузнецке в квартире взорвался сейф

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Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Канаде.
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«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн

По сведениям источника, туринский клуб может инвестировать € 380 млн в трансфер форварда.
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В конгрессе США выступили против выделения средств на воссоздание G8

В конгрессе США выступили против выделения средств на содействие участию Российской Федерации в заседаниях G7, или воссоздание формата G8 с включением в нее РФ.
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Космос

В России появится специальный космический корабль для туристов

Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что в версии для космических туристов управлять кораблём сможет только один космонавт, сообщают "Известия".
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Жаба может перейти в «Спартак»

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Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Политика

В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
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Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
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Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств

Минздрав России разослал в регионы рекомендации по организации выдачи не зарегистрированных в стране сильнодействующих препаратов, а также списки детей, для которых закуплена первая партия таких лекарств.
Известия 24 октября в 09:41
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 24 октября в 07:48
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Тарасов подал в суд на бывшую жену

Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

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