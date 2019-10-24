Общество

Вести.ФинансВести.ФинансЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле

Страны Евразийского экономического союз и Республика Сербия подписали соглашение о свободной торговле. Соглашение было подписано в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу, 25 октября.
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ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАССвчера в 12:16

Медведев: свободная торговля между ЕАЭС и Сербией повысит товарооборот

News.ruвчера в 14:29

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Вести.Ruвчера в 12:30

Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

RT на русскомвчера в 12:17

Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

РИА Новостивчера в 13:59

Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ruвчера в 02:10

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъ24 октября в 17:25
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Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

RT на русском 04:36
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости вчера в 08:10
Политика

Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Lenta.ru вчера в 20:49
Автоспорт

Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной

Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
F1news.ru вчера в 19:30
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомости 03:56
Авто

Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости менять резину

Первый Тульский 04:36
Футбол

Нидерланды и Бельгия могут создать совместный чемпионат

Летом 2019 года руководители лучших клубов из Бельгии и Нидерландов провели встречу, в рамках которой обсудили создание совместной лиги.
Евро-футбол.ру вчера в 16:13
Футбол

Букмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева

Или Соболев перейдет в один из столичных клубов, раскрутится там, и уже потом его отправят на газоны клуба-середнячка европейских чемпионатов.
ODDS.ru вчера в 06:44
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Политика

В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
Финансы

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Космос

Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран

По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
ТАСС 24 октября в 13:48
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости вчера в 08:23
Хоккей

Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Газета.Ru 03:26
Политика

Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия вчера в 21:26
Армия и оружие

В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца

Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
REGNUM вчера в 06:37
Авто

Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера

Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
Автоновости дня вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах

Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Здоровье

Доказана эффективность лекарства против «болезни XXI века»

В июне российская телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века.
Lenta.ru 04:33
Футбол

Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Ахмата» Жабой

RT на русском 05:01
Происшествия

В новокузнецкой многоэтажке произошел взрыв

В многоэтажном доме в Новокузнецке прогремел взрыв - об этом сообщают очевидцы. Также они сообщают о двух пострадавших.
Комсомольская правда - Кемерово 05:12
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
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«Близнецы, которые стоят целое состояние». Итальянское издание восхитилось Миранчуками

Итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало статью, посвященную полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.
Матч ТВ 04:56
Авто

В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%

Телеканал Санкт-Петербург 24 октября в 05:01
Политика

Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»

Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
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