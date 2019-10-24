Общество
Вести.ФинансЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле
Страны Евразийского экономического союз и Республика Сербия подписали соглашение о свободной торговле. Соглашение было подписано в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу, 25 октября.
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Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Политика
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Автоспорт
Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
Авто
Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости менять резину
Футбол
Нидерланды и Бельгия могут создать совместный чемпионат
Летом 2019 года руководители лучших клубов из Бельгии и Нидерландов провели встречу, в рамках которой обсудили создание совместной лиги.
Футбол
Букмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева
Или Соболев перейдет в один из столичных клубов, раскрутится там, и уже потом его отправят на газоны клуба-середнячка европейских чемпионатов.
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
Финансы
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
Хоккей
Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Политика
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Армия и оружие
В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца
Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Здоровье
Доказана эффективность лекарства против «болезни XXI века»
В июне российская телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века.
Футбол
Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Ахмата» Жабой
Происшествия
В новокузнецкой многоэтажке произошел взрыв
В многоэтажном доме в Новокузнецке прогремел взрыв - об этом сообщают очевидцы. Также они сообщают о двух пострадавших.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Футбол
«Близнецы, которые стоят целое состояние». Итальянское издание восхитилось Миранчуками
Итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало статью, посвященную полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.
Авто
В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»
Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.