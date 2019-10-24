Общество
Вести.ФинансЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле
Страны Евразийского экономического союз и Республика Сербия подписали соглашение о свободной торговле. Соглашение было подписано в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу, 25 октября.
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Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Вести.Ru вчера в 11:40
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
Происшествия
СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье
Издание отмечает, что при прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психологической устойчивости, что означает вероятность срыва только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога.
Ведомости 08:27
Политика
МИД Германии сообщил о временном характере операции Турции в Сирии
Турция заверила, что пребывание её вооружённых сил на северо-востоке Сирии является временным, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.
RT на русском 08:43
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Политика
Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
RT на русском 08:34
Политика
В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
На борту пропавшего в Пермском крае самолета не было пассажиров
Пропавший в Пермском крае легкомоторный самолет был без пассажиров, предварительно, на борту воздушного суда находился один пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
РИА Новости 08:22
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Футбол
Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.
Бомбардир.ру 03:36
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Кино
Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»
РБК 24 октября в 00:35
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости вчера в 08:55
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
Здоровье
В Колумбии девушка превратилась в «спящую красавицу» из-за болезни
В Колумбии 17-летняя девушка превратилась в сказочную "спящую красавицу" из-за загадочной болезни.
Актуальные Новости 07:34
Общество
В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
Акция в память о жертвах "Норд-Оста" проходит в Москве у Театрального центра на Дубровке, на ступенях выставили свечи по числу погибших, жители города несут цветы и игрушки к памятной доске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:31
Хоккей
Виталий Кравцов вернётся в челябинский «Трактор»
Челябинск Сегодня вчера в 13:46
Экономика
АСВ заберёт у экс-главы банка деньги от продажи жилья в Лондоне
Конкурсный управляющий в деле банкротства экс-президента Внешпромбанка (ВПБ) Ларисы Маркус заберёт $4,2 млн, которые были получены от продажи её квартиры в Лондоне и хранились в США.
Право.ру вчера в 03:58
Происшествия
12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ
Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 05:18
Происшествия
В квартире дома в Новокузнецке произошел взрыв
Российская газета 06:19
Происшествия
Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде
Как сообщают "Вести-Башкортостан", на днях в подъезде жилого дома на улице Блюхера неизвестный напал на местную жительницу.
Московский Комсомолец 05:50
Шоу-бизнес
Наталья Рудова пообещала никогда не здороваться с Андреем Малаховым
Наталья Рудова обиделась на облившего ее грязью Андрея Малахова и пообещала больше никогда с ним не здороваться.
Актуальные Новости 08:03
Происшествия
СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими
Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
РБК 06:43
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55