Общество

Вести.ФинансВести.ФинансЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле

Страны Евразийского экономического союз и Республика Сербия подписали соглашение о свободной торговле. Соглашение было подписано в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу, 25 октября.
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ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

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Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъ24 октября в 17:25
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Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
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