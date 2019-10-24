Общество
Вести.ФинансЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле
Страны Евразийского экономического союз и Республика Сербия подписали соглашение о свободной торговле. Соглашение было подписано в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу, 25 октября.
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Здоровье
Из-за гаффской болезни в Тюменской области ограничена продажа рыбы
По всей Тюменской области из-за вспышки гаффской болезни запретили несанкционированную торговлю рыбой, сообщил региональный департамент общественных связей.
Политика
Бутина: россиянам в США «следует беспокоиться»
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину после освобождения из тюрьмы в США, заявила, что соотечественникам следует быть осторожными в этой стране.
Армия и оружие
Минобороны Турции: соглашение Путина и Эрдогана по Сирии выполняется
Договорённости по Сирии, достигнутые президентом России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в Сочи, выполняются в соответствии с намеченным планом.
Происшествия
Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв
В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Наука
Пыль и граффити спасли птиц от столкновений со стеклянными автобусными остановками
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Происшествия
Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии
Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".
Общество
Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Авто
Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80
Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Футбол
Дмитрий Комбаров: Глушаков? Я всегда был рядом, поддерживал его
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»
Шоу-бизнес
Наталья Рудова пообещала никогда не здороваться с Андреем Малаховым
Наталья Рудова обиделась на облившего ее грязью Андрея Малахова и пообещала больше никогда с ним не здороваться.
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Политика
Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
Общество
В Ростове трамвайные рельсы закатали в асфальт перед визитом патриарха
Рабочие рассказали изданию «161», что асфальт положили по специальной технологии: рельсы заливают на уровне дороги, чтобы пешеходы не спотыкались, и трамвай сам прорезает себе колею.
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Политика
Зеленский назначил нового главу Луганской областной администрации
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Гаджеты
В России представлены смартфоны Honor 9x и Honor 9X Premium
Китайская компания Huawei представила в России новую модель смартфона Honor 9X и ее более продвинутую версию Honor 9X Premium, сообщает iReactor.
Футбол
Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Гаджеты
«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе
Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.